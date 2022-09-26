Бывшая жена Гогена Солнцева заявила, что шоумен сменил пол

«Этот хоть со змейкой в штанах, хоть с норой будет! Мне наплевать на него, он мне жизнь испортил. Он как был гадом и сволочью, так им и останется, несмотря на то, что у него будет в трусах. Потратил два миллиона на операцию, а моя дочь, которая теперь его жена, с двумя детьми сидит на хлебе и воде! Потому что у нее нет денег!» — возмутилась Терешкович.