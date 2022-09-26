Бывшая жена Гогена Солнцева заявила, что шоумен сменил пол

Бывшая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович заявила, что шоумен сделал операцию по смене пола. Об этом она рассказала в беседе с Prozvezd.
По словам Терешкович, хирургическое вмешательство прошло в частной элитной клинике столицы. Она добавила, что Солнцев воспользовался услугами одного из лучших и дорогих специалистов по пластической хирургии. Операция обошлась блогеру в 2 млн руб. Экс-супруга шоумена отметила, что узнала о смене пола бывшего мужа от подруги Лидии.
«Этот хоть со змейкой в штанах, хоть с норой будет! Мне наплевать на него, он мне жизнь испортил. Он как был гадом и сволочью, так им и останется, несмотря на то, что у него будет в трусах. Потратил два миллиона на операцию, а моя дочь, которая теперь его жена, с двумя детьми сидит на хлебе и воде! Потому что у нее нет денег!» — возмутилась Терешкович.
Менеджер шоумена Андрей Орлов подтвердил, что Солнцев в больнице, однако не стал давать подробных комментариев о причинах госпитализации.
Ранее Солнцев признался, что получил психологическую травму после секса с Терешкович.