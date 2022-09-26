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1 час назад

Бывшая жена Гогена Солнцева заявила, что шоумен сменил пол

Газета.Ruиещё 2

Бывшая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович заявила, что шоумен сделал операцию по смене пола. Об этом она рассказала в беседе с Prozvezd.

Бывшая жена Гогена Солнцева заявила, что шоумен сменил пол
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Терешкович, хирургическое вмешательство прошло в частной элитной клинике столицы. Она добавила, что Солнцев воспользовался услугами одного из лучших и дорогих специалистов по пластической хирургии. Операция обошлась блогеру в 2 млн руб. Экс-супруга шоумена отметила, что узнала о смене пола бывшего мужа от подруги Лидии.

«Этот хоть со змейкой в штанах, хоть с норой будет! Мне наплевать на него, он мне жизнь испортил. Он как был гадом и сволочью, так им и останется, несмотря на то, что у него будет в трусах. Потратил два миллиона на операцию, а моя дочь, которая теперь его жена, с двумя детьми сидит на хлебе и воде! Потому что у нее нет денег!» — возмутилась Терешкович.

Менеджер шоумена Андрей Орлов подтвердил, что Солнцев в больнице, однако не стал давать подробных комментариев о причинах госпитализации.

Ранее Солнцев признался, что получил психологическую травму после секса с Терешкович.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Андрей Орлов,
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