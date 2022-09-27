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1 час назад

Иосиф Пригожин рассказал, как чуть не погиб в ДТП

Газета.Ruиещё 1

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказал, как попал в аварию, которая чуть не закончилась для него смертью.

Иосиф Пригожин рассказал, как чуть не погиб в ДТП
Фото: Газета.руГазета.ру

"Севастопольский с Нахимовским, лобовое столкновение с "Волгой". Я вылетел. Мы оба ехали на желтый светофора на перекрестке. Он проскакивал, я проскакивал. Достаточно жесткая была история", - вспомнил шоумен и добавил, что инцидент произошел в 1990 году.

Также Пригожин поделился, что однажды уснул за рулем. Сейчас он предпочитает ездить с водителем. По словам продюсера, раньше он мог отвлечься на телефон во время того, как находился за рулем.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что его зятю пришла повестка. В августе у дочери продюсера с мужем родился сын.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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