Иосиф Пригожин рассказал, как чуть не погиб в ДТП

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказал, как попал в аварию, которая чуть не закончилась для него смертью.

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"Севастопольский с Нахимовским, лобовое столкновение с "Волгой". Я вылетел. Мы оба ехали на желтый светофора на перекрестке. Он проскакивал, я проскакивал. Достаточно жесткая была история", - вспомнил шоумен и добавил, что инцидент произошел в 1990 году.

Также Пригожин поделился, что однажды уснул за рулем. Сейчас он предпочитает ездить с водителем. По словам продюсера, раньше он мог отвлечься на телефон во время того, как находился за рулем.