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1 час назад

Рианна выступит на сцене впервые за пять лет

Lenta.ru

34-летняя барбадосская певица Рианна объявила, что выступит на сцене впервые за пять лет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на социальные сети артистки.

Рианна выступит на сцене впервые за пять лет
Фото: риа новостириа новости

Исполнительница даст концерт на Супербоуле-2023 12 февраля в американском штате Аризона. Координатором шоу артистки выступит американский рэпер Джей Зи, ранее Рианна подписала контракт с лейблом хип-хоп-исполнителя.

Исполнит ли певица свои старые песни или представит новые композиции, неизвестно. Последний музыкальный альбом артистка выпустила в 2016 году, а в 2018-м исполнительница вышла на сцену на церемонии вручения премии «Грэмми», после чего сосредоточилась на развитии собственных брендов косметики и нижнего белья.

В мае этого года Рианна родила сына от американского рэпера A$AP Rocky. После новости о пополнении в семье артистов стало известно, что певица запустит собственную коллекцию одежды для беременных.

Шоу-бизнес,Джей Зи,Рианна,
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