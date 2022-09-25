Седокова дала инструкцию по выходу из стресса

Экс-солистка «ВИА Гры», певица и блогер Анна Седокова призналась, что из-за проснувшейся после тяжелого перелета хронической крапивницы ей пришлось выводить себя из состояния нервного срыва. Личную инструкцию по выходу из стресса она дала в своем Telegram-канале.

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«Первое и обязательное. Пошла в зал. В состоянии стресса организм нужно переключить и дать ему выразить то, что внутри. Даете телу нагрузку, мозг начинает паниковать и, как следствие, начинает думать о том, как ему сложно физически, поэтому прекращает думать о стрессе», — написала звезда.

Седокова подчеркнула, что не нужно давить на себя.

«Не смогла пробежать сегодня больше 15 минут, но приняла это, не стала себя ругать. Просто прошла оставшееся время пешком», — поделилась она.

Артистка добавила, что во время ходьбы или пробежки смотрит вдохновляющие видео.

Следующий пункт в списке певицы — медитация.

«Большое количество бесплатных медитаций доступно в YouTube. Если не хотите слушать чужой голос, слушайте свой. Просто включите любую медитативную музыку и говорите с собой. Спросите у себя, что вас тревожит. Отвечайте себе так, словно даете интервью. Скажите себе, что все будет хорошо. Попробуйте успокоиться», — объяснила она.

Далее звезда посоветовала сделать нечто нестандартное и новое для себя. «Я вот сегодня заказала хинкали. Не ела тесто пару месяцев. В общем, нужна новая нейронная связь, которая вас переключит», — поделилась она.

Седокова также порекомендовала порадовать себя, отключиться от внешнего мира, сосредоточиться на себе и своих близких.

«Дышите. Вдох на пять секунд и выдох на пять. Так десять раз. Потом улыбнитесь. И закажите хинкали», — заключила знаменитость.