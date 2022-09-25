В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
55 минут назад

Седокова дала инструкцию по выходу из стресса

Мослента

Экс-солистка «ВИА Гры», певица и блогер Анна Седокова призналась, что из-за проснувшейся после тяжелого перелета хронической крапивницы ей пришлось выводить себя из состояния нервного срыва. Личную инструкцию по выходу из стресса она дала в своем Telegram-канале.

Седокова дала инструкцию по выходу из стресса
Фото: UnsplashUnsplash

«Первое и обязательное. Пошла в зал. В состоянии стресса организм нужно переключить и дать ему выразить то, что внутри. Даете телу нагрузку, мозг начинает паниковать и, как следствие, начинает думать о том, как ему сложно физически, поэтому прекращает думать о стрессе», — написала звезда.

Седокова подчеркнула, что не нужно давить на себя.

«Не смогла пробежать сегодня больше 15 минут, но приняла это, не стала себя ругать. Просто прошла оставшееся время пешком», — поделилась она.

Артистка добавила, что во время ходьбы или пробежки смотрит вдохновляющие видео.

Следующий пункт в списке певицы — медитация.

«Большое количество бесплатных медитаций доступно в YouTube. Если не хотите слушать чужой голос, слушайте свой. Просто включите любую медитативную музыку и говорите с собой. Спросите у себя, что вас тревожит. Отвечайте себе так, словно даете интервью. Скажите себе, что все будет хорошо. Попробуйте успокоиться», — объяснила она.

Далее звезда посоветовала сделать нечто нестандартное и новое для себя. «Я вот сегодня заказала хинкали. Не ела тесто пару месяцев. В общем, нужна новая нейронная связь, которая вас переключит», — поделилась она.

Седокова также порекомендовала порадовать себя, отключиться от внешнего мира, сосредоточиться на себе и своих близких.

«Дышите. Вдох на пять секунд и выдох на пять. Так десять раз. Потом улыбнитесь. И закажите хинкали», — заключила знаменитость.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» назвала причину отказа от риса. Много лет назад один известный хоккеист дал ей полезнейший совет.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители