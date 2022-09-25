В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Садальский порассуждал о причинах отмены концертов Валерии

Ирина Лебедева

Недавно Валерия сообщила, что отменяет все сольные концерты. Мотивом певица назвала свое решение о том, что в нынешний период устраивать развлекательные мероприятия неуместно.

Садальский порассуждал о причинах отмены концертов Валерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Станислав Садальский в микроблоге обсудил с подписчиками эту тему. Сам актер считает, что звезда всей правды не сказала, - информирует Экспресс Газета

«Просто не покупают на нее билеты, а певица хорошая, на мой вкус. Сейчас на все упали продажи», - отметил он.

Кто-то из фолловеров с ним согласился, а кто-то выдвинул собственную гипотезу.

«А отменила она их потому, что у Пригожина появилась новая должность на НТВ, он теперь соведущий Леры Кудрявцевой, есть кормилец в семье. Так что, не все так просто, не обольщайтесь», - написала одна из поклонниц актера.

Ранее Станислав Садальский призвал не осуждать знаменитостей, которые часто становятся гостями многочисленных ток-шоу на отечественном телевидении. По словам артиста, они решаются на такой шаг не от легкой жизни.

«Я артистов в этом понимаю. Потому что это миф, что драматические артисты богатые. Они ходят на ток-шоу от своей бедности. Это на Западе артист заработал и может жить на эти деньги. Потому что квартиры растут в цене, растут цены, и дети просят денег. Поэтому актеров не надо осуждать».

Шоу-бизнес,Станислав Садальский,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители