Садальский порассуждал о причинах отмены концертов Валерии

Недавно Валерия сообщила, что отменяет все сольные концерты. Мотивом певица назвала свое решение о том, что в нынешний период устраивать развлекательные мероприятия неуместно.
Станислав Садальский в микроблоге обсудил с подписчиками эту тему. Сам актер считает, что звезда всей правды не сказала, - информирует Экспресс Газета
«Просто не покупают на нее билеты, а певица хорошая, на мой вкус. Сейчас на все упали продажи», - отметил он.
Кто-то из фолловеров с ним согласился, а кто-то выдвинул собственную гипотезу.
«А отменила она их потому, что у Пригожина появилась новая должность на НТВ, он теперь соведущий Леры Кудрявцевой, есть кормилец в семье. Так что, не все так просто, не обольщайтесь», - написала одна из поклонниц актера.
Ранее Станислав Садальский призвал не осуждать знаменитостей, которые часто становятся гостями многочисленных ток-шоу на отечественном телевидении. По словам артиста, они решаются на такой шаг не от легкой жизни.
«Я артистов в этом понимаю. Потому что это миф, что драматические артисты богатые. Они ходят на ток-шоу от своей бедности. Это на Западе артист заработал и может жить на эти деньги. Потому что квартиры растут в цене, растут цены, и дети просят денег. Поэтому актеров не надо осуждать».