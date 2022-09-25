Алибасов-младший предложил Федосеевой-Шукшиной место в доме престарелых

«Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш. Поэтому я готов сделать ей такой заочный подарок — предоставить VIP-место в доме престарелых имени Бари Алибасова. Он открылся буквально несколько месяц назад, специально для того, чтобы Лидии Николаевне было приятно знать, что у нее есть всегда альтернативный вариант», - сообщил сын Бари Каримовича.