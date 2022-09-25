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19 минут назад

Алибасов-младший предложил Федосеевой-Шукшиной место в доме престарелых

Ирина Лебедева

Лидия Федосеева-Шукшина отмечает день рождения. Народной артистке РСФСР исполнилось 84 года. Звезда принимает поздравления и подарки от родных, друзей, коллег.

Алибасов-младший предложил Федосеевой-Шукшиной место в доме престарелых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бари Алибасов-младший рассказал журналистам ФАН, что у него тоже готов подарок для экс-супруги своего отца. Он предложил ей место в собственном доме престарелых, который открыл, по его словам, в Калининграде несколько месяцев назад.

«Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш. Поэтому я готов сделать ей такой заочный подарок — предоставить VIP-место в доме престарелых имени Бари Алибасова. Он открылся буквально несколько месяц назад, специально для того, чтобы Лидии Николаевне было приятно знать, что у нее есть всегда альтернативный вариант», - сообщил сын Бари Каримовича.

История взаимоотношений Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной приковывала к себе внимание россиян длительное время. Но, несмотря на расставание и развод, Алибасов продолжает общение с экс-супругой и утверждает, что продолжает питать к ней самые добрые чувства.

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