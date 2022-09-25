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3 часа назад

Стала известна сумма долга по алиментам Петренко сыновьям от Климовой

Вечерняя Москва

Сумма долга актера Игоря Петренко по алиментам на сыновей Матвея и Корнея превысила отметку в 360 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Федеральной службы судебных приставов.

Стала известна сумма долга по алиментам Петренко сыновьям от Климовой
Фото: Кадр из фильма «Небо», 2021Кадр из фильма «Небо», 2021

Актриса Екатерина Климова и Игорь Петренко были в браке с 2004 по 2014 год. После развода актер оставил супруге квартиру в Москве и своевременно платил алименты. Однако в последнее время выплаты приостановились. Из-за этого актриса подала иск в суд против бывшего мужа.

На официальном портале судебных приставов Москвы опубликована запись о задолженности Петренко по алиментам. Согласно ей, актер задолжал 361 104 рубля. На данный момент его разыскивают судебные приставы.

В августе актриса Ольга Кабо продолжала выяснять отношения с бывшим мужем — бизнесменом Николаем Разгуляевым. Сначала она отсудила у него свою квартиру, а теперь выиграла суд по алиментам на общего сына.

До этого сообщалось, что муж Маргариты Грачевой, который отрубил ей руки в порыве ревности, отправил из колонии алименты. По словам женщины, выплаты на двоих общих детей осуществляются в размере восьми тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Маргарита Грачева,Николай Разгуляев,Ольга Кабо,Игорь Петренко,Екатерина Климова,ФССП России,
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