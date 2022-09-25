Стала известна сумма долга по алиментам Петренко сыновьям от Климовой

Сумма долга актера Игоря Петренко по алиментам на сыновей Матвея и Корнея превысила отметку в 360 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Федеральной службы судебных приставов.

Фото: Кадр из фильма «Небо», 2021 Кадр из фильма «Небо», 2021

Актриса Екатерина Климова и Игорь Петренко были в браке с 2004 по 2014 год. После развода актер оставил супруге квартиру в Москве и своевременно платил алименты. Однако в последнее время выплаты приостановились. Из-за этого актриса подала иск в суд против бывшего мужа.

На официальном портале судебных приставов Москвы опубликована запись о задолженности Петренко по алиментам. Согласно ей, актер задолжал 361 104 рубля. На данный момент его разыскивают судебные приставы.

В августе актриса Ольга Кабо продолжала выяснять отношения с бывшим мужем — бизнесменом Николаем Разгуляевым. Сначала она отсудила у него свою квартиру, а теперь выиграла суд по алиментам на общего сына.