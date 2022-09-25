Супруга Макеевой не стали фотографировать с женой на красной дорожке

Роману Малькову пришлось пережить несколько неприятных минут на недавнем светском мероприятии. Репортеры фотографировали гостей премьеры на красной дорожке, и попросили его отойти в сторону, чтобы сделать снимок Анастасии .

«Мужа-плиточника Анастасии Макеевой так и не приняли на красных дорожках. На недавней премьере мужчинку попросили отойти, чтобы репортеры могли заснять звезду-жену в одиночестве. Зря бабочку в тон ее туфелькам подбирал».

Не так давно строителя Романа Малькова обвинили в нападении на соседа по лестничной клетке. Об этом сообщила администрация ЖК "Лосиный остров" на своей странице "ВКонтакте", где проживают знаменитости. По словам одной из жительниц дома, конфликт произошел из-за фекалий, которые оставили после себя собаки Макеевой. Женщина попросила семью убрать за питомцами, после чего произошла потасовка.