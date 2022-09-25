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1 час назад

Супруга Макеевой не стали фотографировать с женой на красной дорожке

Ирина Лебедева

Роману Малькову пришлось пережить несколько неприятных минут на недавнем светском мероприятии. Репортеры фотографировали гостей премьеры на красной дорожке, и попросили его отойти в сторону, чтобы сделать снимок Анастасии.

Супруга Макеевой не стали фотографировать с женой на красной дорожке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этот момент попал на видео и выложен в Телеграм-канале о жизни звезд с саркастическим комментарием.

«Мужа-плиточника Анастасии Макеевой так и не приняли на красных дорожках. На недавней премьере мужчинку попросили отойти, чтобы репортеры могли заснять звезду-жену в одиночестве. Зря бабочку в тон ее туфелькам подбирал».

Не так давно строителя Романа Малькова обвинили в нападении на соседа по лестничной клетке. Об этом сообщила администрация ЖК "Лосиный остров" на своей странице "ВКонтакте", где проживают знаменитости. По словам одной из жительниц дома, конфликт произошел из-за фекалий, которые оставили после себя собаки Макеевой. Женщина попросила семью убрать за питомцами, после чего произошла потасовка.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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