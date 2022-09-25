Группа «БИ-2» объявила о возвращении на сцену

У группы «Би-2» в последнее время были проблемы с концертной деятельностью — семь концертов тура по России пришлось перенести. Музыканты взяли некоторую передышку. И вот накануне в Телеграм-канале группы появилось сообщение, что они возобновляют выступления.

Фото: Телеграм Телеграм

«Через два дня наконец-то вернемся на сцену — начинаем наш тур BEST OF!» — говорится в объявлении.

Правда, в списке стран, где собираются гастролировать артисты, нет России Первый концерт в рамках тура группа даст в Ташкенте 27 сентября. Дальше она отправится в Астану, Алма-Ату, Ереван и в Тель-Авив.