Лоза рассказал, почему не может отправить сына в армию

Юрий Лоза вчера на своей страничке ВКонтакте объяснил подписчикам почему не идет сам в армию добровольцем. У него давно непризывной возраст (почти 70 лет), неважное здоровье и утеряны все знания и навыки, поскольку служил певец 48 лет назад.
Но хейтеры не успокоились и забросали музыканта постами с требованиями, чтобы в военкомат отправился его сын. Лоза обстоятельно ответил и на этот раз. Его сын с детства страдает астмой, у него нет военной специальности и по профессии он- оперный певец.
«Объяснил вчера – почему не гожусь для военной службы и получил новую порцию указаний типа «сына отправь». Ну что ж, придется ответить и на эти пожелания. Во-первых, у него с раннего детства астма. Во-вторых, так как он не служил, у него нет никакой военной специальности, он закончил Московскую консерваторию и получил профессию – оперный баритон. В-третьих, у него давно своя семья, и он сам принимает решения.
И безотносительно к спецоперации: когда родители пытаются указывать взрослым женатым детям – куда ехать, как правило получают встречное указание – куда идти».
Пост автора хита «Плот» выложила в Телеграм-канале Ксения Собчак, снабдив цитату кратким комментарием: «Понятно. Пояснения, день второй».
Ранее певец Юрий Лоза пожаловался в своем Telegram-канале на безуспешные попытки похудеть. Артист поделился проблемой с подписчиками в международный День худеющих, 15 сентября.