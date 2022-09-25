В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Лоза рассказал, почему не может отправить сына в армию

Ирина Лебедева

Юрий Лоза вчера на своей страничке ВКонтакте объяснил подписчикам почему не идет сам в армию добровольцем. У него давно непризывной возраст (почти 70 лет), неважное здоровье и утеряны все знания и навыки, поскольку служил певец 48 лет назад.

Лоза рассказал, почему не может отправить сына в армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но хейтеры не успокоились и забросали музыканта постами с требованиями, чтобы в военкомат отправился его сын. Лоза обстоятельно ответил и на этот раз. Его сын с детства страдает астмой, у него нет военной специальности и по профессии он- оперный певец.

«Объяснил вчера – почему не гожусь для военной службы и получил новую порцию указаний типа «сына отправь». Ну что ж, придется ответить и на эти пожелания. Во-первых, у него с раннего детства астма. Во-вторых, так как он не служил, у него нет никакой военной специальности, он закончил Московскую консерваторию и получил профессию – оперный баритон. В-третьих, у него давно своя семья, и он сам принимает решения.

И безотносительно к спецоперации: когда родители пытаются указывать взрослым женатым детям – куда ехать, как правило получают встречное указание – куда идти».

Пост автора хита «Плот» выложила в Телеграм-канале Ксения Собчак, снабдив цитату кратким комментарием: «Понятно. Пояснения, день второй».

Ранее певец Юрий Лоза пожаловался в своем Telegram-канале на безуспешные попытки похудеть. Артист поделился проблемой с подписчиками в международный День худеющих, 15 сентября.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Ксения Собчак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители