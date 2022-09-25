Лоза рассказал, почему не может отправить сына в армию

«Объяснил вчера – почему не гожусь для военной службы и получил новую порцию указаний типа «сына отправь». Ну что ж, придется ответить и на эти пожелания. Во-первых, у него с раннего детства астма. Во-вторых, так как он не служил, у него нет никакой военной специальности, он закончил Московскую консерваторию и получил профессию – оперный баритон. В-третьих, у него давно своя семья, и он сам принимает решения.