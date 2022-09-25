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1 час назад

Пугачева в молодежном наряде посетила вечеринку у Николаева

Ирина Лебедева

Алла Борисовна была гостьей Игоря Николаева – маэстро отметил выход сборника своих музыкальных произведений. Коллеги по цеху – приглашены были, помимо Примадонны, артист Сергей Шакуров, Игорь Крутой и другие известные личности – прекрасно повели время, а виновник торжества потом выставил фотографии на своей страничке ВКонтакте.

Пугачева в молодежном наряде посетила вечеринку у Николаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пугачева была стильно одета в молодежном стиле – леггинсы, короткое платье рубашечного покроя, ботинки на «тракторной» подошве. Певица отлично выглядела и пребывала в хорошем настроении.

ВКонтакте

Напомним, что в пятницу традиционно были обновлены списки физических лиц, признанных иностранными агентами. Алла Борисовна в этом списке не числится.

Стас Костюшкин выразил мнение, что Пугачева попросила Минюст внести ее в список иноагентов под влиянием модного веяния.

«Наверное, захотелось какой-то модной приставки еще к своим каким-то регалиям. Певица, легенда, иноагент. Чтобы было побольше», — сказал Костюшкин.

Ранее адвокат Александр Добровинский назвал популизмом просьбу Пугачевой признать ее иноагентом.

Шоу-бизнес,Стас Костюшкин,Александр Добровинский,Сергей Шакуров,Игорь Николаев,Игорь Крутой,
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