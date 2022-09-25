Звезда Ворониных лишилась всех сбережений

Любовь Тихомирова, запомнившаяся публике по сериалу «Воронины», попала в колею нескончаемых финансовых потерь. После развода с мужем — дирижером Ласло Долински актриса ходит в суд, как на работу.
Как оказалось, бывший муж еще в период брака успел взять кредит на четыре миллиона рублей, а также купил дорогое авто, также под проценты. В итоге половина долгов досталась Тихомировой. Родственники мужа не отдают миллион, который она дала на строительство дома свекра, - информирует Экспресс Газета.
Кроме того, чтобы быстрее расплатиться с банком за ипотечную квартиру, Любовь вложила в криптовалюту все свои сбережения. В итоге она потеряла 7, 5 миллионов рублей. Так что из активов осталась лишь квартира в Москве, купленная актрисой до брака.
Повесивший долги на бывшую супругу Долински честно платит алименты на восьмилетнюю дочь – в размере 5200 рублей.
«Сначала было предложение 30 тысяч рублей давать в месяц, соглашение подписать. Я знала его доходы и сказала: «Ну хотя бы 50. Мы живем в Москве». Ах, не хочешь 30, тогда нисколько не будет», — рассказала Тихомирова.
Год назад актриса Любовь Тихомирова стала участницей семейного скандала: объявился мужчина, который выдал себя за биологического отца звезды. Он потребовал от нее денежной компенсации – алиментов.