Нагиев заменил Маслякова в новом сезоне КВН

Совсем недавно в СМИ и социальных сетях широко обсуждалась информация о том, что Дмитрий Нагиев ушел из всех проектов Первого Канала. Однако телезрителей ожидал сюрприз. Первую игру нового сезона КВН вместо Александра Маслюкова провел Нагиев. Показ вел как раз Первый Канал.
Издание Teleprogramma.pro со ссылкой на слова генерального директора канала Константина Эрнста пишет, что Масляков временно отсутствовал по состоянию здоровья, однако в будущем вернется на свое место ведущего. А игры 1/8 сезона предлагается вести звездам шоу-бизнеса. Называются кандидатуры Дмитрия Хрусталева, Юрия Гусмана, Ивана Урганта и других известных людей.
Тем временем шоумена Дмитрия Нагиева в детском «Гoлосе» на Первом Канале может сменить телеведущая Яна Чурикова. Об этом рассказывает ФАН со ссылкой на Телеграм-канал журналистки Алены Жигаловой. В социальных сетях уже появились фотографии со съемок десятой серии проекта, где запечатлена новая ведущая.