Нагиев заменил Маслякова в новом сезоне КВН

Совсем недавно в СМИ и социальных сетях широко обсуждалась информация о том, что Дмитрий Нагиев ушел из всех проектов Первого Канала. Однако телезрителей ожидал сюрприз. Первую игру нового сезона КВН вместо Александра Маслюкова провел Нагиев. Показ вел как раз Первый Канал.

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Издание Teleprogramma.pro со ссылкой на слова генерального директора канала Константина Эрнста пишет, что Масляков временно отсутствовал по состоянию здоровья, однако в будущем вернется на свое место ведущего. А игры 1/8 сезона предлагается вести звездам шоу-бизнеса. Называются кандидатуры Дмитрия Хрусталева, Юрия Гусмана, Ивана Урганта и других известных людей.