В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
8 минут назад

Уехавший из России Тимати смог расстаться с бургерными только по суду

Ирина Лебедева

Бургерные, которые совсем недавно активно рекламировал Тимур Юнусов, знакомый публике как Тимати, больше ему не принадлежат. Впрочем, как стало известно, и ранее его доля в компании «Блэк Стар Фудс» составляла всего 17%.

Уехавший из России Тимати избавился от своих бургерных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комсомольская Правда» рассказала, что еще в мае 2021 года Тимати и иностранный бизнесмен, который живет и ведет дела в России, Йоханн Рафаэль Совада заключили предварительный договор купли- продажи доли Юнусова.

Была обозначена стоимость сделки – 70 миллиона рублей. Из них покупатель выплатил рэперу 63 миллиона, остаток должен был быть передан несколько позднее. А Тимур, чтобы не нанести ущерба репутации точек общепита, лицом которых он уже фактически стал, не афишировал свой уход с этого рынка.

Однако время шло, а Совада не спешил заключать основной договор и расплачиваться «под расчет». Тимати подал в суд и выиграл дело. Теперь покупатель обязан официально завершить сделку, выплатить недостающие 7 миллионов рублей, а также возместить рэперу судебные издержки.

Тимур Юнусов на днях уехал из страны. Стало известно, куда именно – на своей страничке ВКонтакте он выложил фотографию, где позирует возле одной из известнейших достопримечательностей Ташкента.

Шоу-бизнес,Тимати,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители