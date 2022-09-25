Уехавший из России Тимати избавился от своих бургерных

Бургерные, которые совсем недавно активно рекламировал Тимур Юнусов, знакомый публике как Тимати, больше ему не принадлежат. Впрочем, как стало известно, и ранее его доля в компании «Блэк Стар Фудс» составляла всего 17%.

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«Комсомольская Правда» рассказала, что еще в мае 2021 года Тимати и иностранный бизнесмен, который живет и ведет дела в России, Йоханн Рафаэль Совада заключили предварительный договор купли- продажи доли Юнусова.

Была обозначена стоимость сделки – 70 миллиона рублей. Из них покупатель выплатил рэперу 63 миллиона, остаток должен был быть передан несколько позднее. А Тимур, чтобы не нанести ущерба репутации точек общепита, лицом которых он уже фактически стал, не афишировал свой уход с этого рынка.

Однако время шло, а Совада не спешил заключать основной договор и расплачиваться «под расчет». Тимати подал в суд и выиграл дело. Теперь покупатель обязан официально завершить сделку, выплатить недостающие 7 миллионов рублей, а также возместить рэперу судебные издержки.