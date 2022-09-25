Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше из-за позиции по России

Соучредитель Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты, запланированные в Польше, из-за его возмущения позицией Варшавы в отношении конфликта на Украине, сообщают польские СМИ. Официальный представитель Tauron Arena в Кракове, где Уотерс должен был дать два концерта в апреле, сказал, что они не состоятся.

"Менеджер Роджера Уотерса сказал, что он решил уйти без объяснения причин", - заявил Лукаш Пытко из Tauron Arena Krakow в комментариях, опубликованных польскими СМИ.

На веб-сайте концертного тура Уотерса "This Is Not a Drill" не указаны концерты в Кракове, ранее запланированные на 21-22 апреля, сообщает Associated Press.

Ожидалось, что на следующей неделе депутаты городского совета Кракова проголосуют за предложение назвать Уотерса персоной нон грата, выразив "возмущение" позицией музыканта в отношении конфликта на Украине.