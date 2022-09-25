Игорь Николаев вместе с семьей уехал из России

Певец Игорь Николаев сделал супруге Юлии Проскуряковойподарок и вывез ее вместе с детьми в Венецию. Об этом сообщило издание «Экспресс газета».
«Как будто из другой жизни. И все-таки… это был подарок от моего супруга и моих родителей на мое 40-летие! Спасибо вам, любимые, родные мои люди! Вы исполнили мою мечту! Венеция прекрасна! Хотелось бы, чтобы теперь исполнилась еще одна моя мечта: пусть
все наладится в наше непростое время. Будем молиться и верить
в лучшее!» — написала артистка в соцсетях.
Пользователи Сети бурно отреагировали на запись Юлии.Они похвалили ее внешний вид и поздравили с юбилеем.