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1 час назад

Игорь Николаев вместе с семьей уехал из России

Слово и Дело

Певец Игорь Николаев сделал супруге Юлии Проскуряковойподарок и вывез ее вместе с детьми в Венецию. Об этом сообщило издание «Экспресс газета».

Игорь Николаев вместе с семьей уехал из России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Как будто из другой жизни. И все-таки… это был подарок от моего супруга и моих родителей на мое 40-летие! Спасибо вам, любимые, родные мои люди! Вы исполнили мою мечту! Венеция прекрасна! Хотелось бы, чтобы теперь исполнилась еще одна моя мечта: пусть
все наладится в наше непростое время. Будем молиться и верить
в лучшее!» — написала артистка в соцсетях.

Пользователи Сети бурно отреагировали на запись Юлии.Они похвалили ее внешний вид и поздравили с юбилеем.

Шоу-бизнес,Игорь Николаев,
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