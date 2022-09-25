Игорь Николаев вместе с семьей уехал из России

«Как будто из другой жизни. И все-таки… это был подарок от моего супруга и моих родителей на мое 40-летие! Спасибо вам, любимые, родные мои люди! Вы исполнили мою мечту! Венеция прекрасна! Хотелось бы, чтобы теперь исполнилась еще одна моя мечта: пусть

все наладится в наше непростое время. Будем молиться и верить

в лучшее!» — написала артистка в соцсетях.