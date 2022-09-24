Лоза и Рыбин осудили отменившую концерты Валерию

Певица Валерия публично сообщила о приостановке концертной деятельности и отмене ранее запланированных выступлений. Она сказала, что в стране сейчас такая обстановка, что всякое веселье является неуместным.
С исполнительницей не согласились многие ее коллеги. Так, лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин уверен, что в нынешнее непростое время артисты, наоборот, должны поддерживать своих соотечественников.
С его мнением согласен и музыкант Юрий Лоза. Он считает, что следует давать людям возможность отдыхать душой. Единственное, что нужно сделать – изменить программу концертов, сделать ее более сдержанной, убрать особо шумные и веселые композиции, - пишет absatz.media.
Валерия объяснила, что продолжит петь, однако сольные концерты желает отложить «до лучших времен».
«Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21 апреля в Крокусе, состоится», — заключила певица.