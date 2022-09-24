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49 минут назад

Краско: «Обяжут моих сыновей служить – пойдут»

Ирина Лебедева

Иван Краско рассказал, что в его семье мужчины никогда не прятались от службы в армии. Брат Ивана Ивановича погиб на фронте в Великую Отечественную войну, сам актер – капитан-лейтенант запаса. Сын Андрей отслужил положенные два года. Об этом пишет портал prozvezd.

Краско: «Обяжут моих сыновей служить – пойдут»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И только младшие сыновья Иван и Федор еще не успели отдать долг Родине. Но служить они обязательно пойдут.

«В армии мои младшие дети еще не служили. Обяжут моих сыновей служить — пойдут», — объяснил Краско журналистам.

Иван Иванович напомнил, что он является офицером запаса, и, будь ему не 92 года, обязательно отправился бы на мобилизационный пункт.

Накануне актер Иван Краско оказался в больнице. Актер признался, что проходил медицинское обследование.

"Еду сейчас оттуда в отличном настроении. Доктор сказал, что я нахожусь в лучшей форме, чем в прошлый раз. Да уж, каждый последующий раз лучше предыдущего, так и есть в жизни", - поделился Краско

Шоу-бизнес,Иван Краско,
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