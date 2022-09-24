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5 минут назад

Озвучена стоимость съемочного дня Прилучного

Ирина Лебедева

Павел Прилучный – один из самых востребованных актеров в России. За последние 10 лет он наработал себе богатую фильмографию. Как правило, ему удаются роли уверенных в себе мужчин – зрители знают его по сериалам «Мажор», «Закрытая школа», фильму «На игре» и другим.

Озвучена стоимость съемочного дня Прилучного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая востребованность, конечно, монетизируется. Как рассказывает teleprogramma.pro, сейчас звезда просит за рабочую смену полмиллиона рублей. И это еще не предел, сообщает издание. По словам продюсера Алены Красновой, его более маститые коллеги по цеху, к примеру, Нагиев и Бурунов, ведут отсчет от миллиона рублей, и количество предложений у них велико.

Недавно российский актер Павел Прилучный рассказал о том, как риелторы обманули его с арендой жилья, когда он приехал в Москву поступать в театральный институт. Из-за этого звезде два дня пришлось жить на улице. Своими воспоминаниями он поделился в интервью для Youtube-канала Надежды Стрелец.

Шоу-бизнес,Алена Краснова,Павел Прилучный,
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