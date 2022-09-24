Озвучена стоимость съемочного дня Прилучного

Павел Прилучный – один из самых востребованных актеров в России. За последние 10 лет он наработал себе богатую фильмографию. Как правило, ему удаются роли уверенных в себе мужчин – зрители знают его по сериалам «Мажор», «Закрытая школа», фильму «На игре» и другим.

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Такая востребованность, конечно, монетизируется. Как рассказывает teleprogramma.pro, сейчас звезда просит за рабочую смену полмиллиона рублей. И это еще не предел, сообщает издание. По словам продюсера Алены Красновой, его более маститые коллеги по цеху, к примеру, Нагиев и Бурунов, ведут отсчет от миллиона рублей, и количество предложений у них велико.