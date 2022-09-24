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22 минуты назад

Стало известно, почему Доронина не появляется на публике

Ирина Лебедева

Президент МХАТа Татьяна Доронина уже довольно длительное время не появляется на публике. Ее коллега, заслуженная артистка России Лидия Матасова, объяснила, куда исчезла знаменитая актриса. Как оказалось, Доронина проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса.

Стало известно, почему Доронина не появляется на публике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Татьяна Васильевна все еще лечится после ковида», — рассказала Матасова.

Не так давно у Дорониной был день рождения. Звезда отмечала 89-летие. К сожалению, эта дата совпала с периодом восстановления после болезни. По словам Матасовой сначала Татьяна Васильевна хотела пообщаться с коллективом театра по скайпу, но позднее передумала. Однако приняла несколько самых близких человек.

Народная артистка СССР Доронина была директором и худруком МХАТ имени Горького с 1987 по 2018 год. Затем она заняла должность президента театра. 12 сентября актрисе исполнилось 89 лет.

Шоу-бизнес,Лидия Матасова,Татьяна Доронина,
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