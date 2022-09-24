Стало известно, почему Доронина не появляется на публике

Президент МХАТа Татьяна Доронина уже довольно длительное время не появляется на публике. Ее коллега, заслуженная артистка России Лидия Матасова , объяснила, куда исчезла знаменитая актриса. Как оказалось, Доронина проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса.

Не так давно у Дорониной был день рождения. Звезда отмечала 89-летие. К сожалению, эта дата совпала с периодом восстановления после болезни. По словам Матасовой сначала Татьяна Васильевна хотела пообщаться с коллективом театра по скайпу, но позднее передумала. Однако приняла несколько самых близких человек.