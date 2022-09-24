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1 час назад

Жена Петросяна высказалась об эмиграции

Ирина Лебедева

Молодая супруга Евгения Петросяна достаточно активно ведет свою страничку в социальной сети, но тему политической ситуации предпочитала не затрагивать. Но подписчики все же вынудили Татьяну Брухунову высказать свое мнение по поводу эмиграции из России.

Жена Петросяна высказалась об эмиграции
Фото: ТАССТАСС

Девушка решила расставить, наконец, все точки, выложив сразу целый блок постов.

По словам Татьяны, уехать из родной страны она может только вперед ногами.

«В первую очередь я русская, я живу в России. Покинуть ее навсегда смогу разве что вперед ногами. И меня, разумеется, заботит все, что происходит в моей стране», - написала она в микроблоге.

Также Брухунова считает, что мужчины должны оставаться мужчинами, а не пытаться избежать мобилизации. Она сообщила, что среди ее родственников уже есть мобилизованные, но она не кричит об этом «на каждом углу», - информирует 5 Канал.

Ранее стало известно местонахождение Брухуновой. Супруга артиста раскрыла, что находится в санатории в Ессентуках.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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