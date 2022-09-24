Жена Петросяна высказалась об эмиграции

Молодая супруга Евгения Петросяна достаточно активно ведет свою страничку в социальной сети, но тему политической ситуации предпочитала не затрагивать. Но подписчики все же вынудили Татьяну Брухунову высказать свое мнение по поводу эмиграции из России.
Девушка решила расставить, наконец, все точки, выложив сразу целый блок постов.
По словам Татьяны, уехать из родной страны она может только вперед ногами.
«В первую очередь я русская, я живу в России. Покинуть ее навсегда смогу разве что вперед ногами. И меня, разумеется, заботит все, что происходит в моей стране», - написала она в микроблоге.
Также Брухунова считает, что мужчины должны оставаться мужчинами, а не пытаться избежать мобилизации. Она сообщила, что среди ее родственников уже есть мобилизованные, но она не кричит об этом «на каждом углу», - информирует 5 Канал.
Ранее стало известно местонахождение Брухуновой. Супруга артиста раскрыла, что находится в санатории в Ессентуках.