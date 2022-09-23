Нет и никогда не было: Басков о недвижимости за рубежом

Певец Николай Басков опроверг распространяющуюся в интернете информацию о наличии у него недвижимости за рубежом. Соответствующее заявление он сделал в личном Telegram-канале.

«Не в курсе про недвижимость остальных, но еще раз хочу сказать, что у меня нет и никогда не было недвижимости заграницей, счетов и другого гражданства!» — написал Басков.

Ранее в интернете стала распространяться информации о том, что певец имеет особняк в 400 квадратных метров в Турции. Кроме того сообщалось, что Басков также является обладателем жилья в Испании. При этом музыканта уже даже начали предупреждать о потере этой недвижимости на фоне вводимых против РФ санкций.