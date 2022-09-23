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27 минут назад

Анастасия Волочкова рассказала о предпочтениях в постели

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, каких мужчин она предпочитает в постели. Об этом сообщают «Дни.ру».

Волочкова рассказала о предпочтениях в постели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волочкова призналась, что не любит полных мужчин.

«Не люблю мужиков с большим пузом, потому что из-за пуза член не видно. Поэтому мне нравятся стройные, подтянутые, спортивные мужчины», – рассказала балерина.

При этом сама Волочкова, по её собственным словам, от недостатка любовников не страдает.

«А то, что, что мое роскошное тело вызывает сексуальное влечение у молодых людей – это же здорово! Раньше королевы окружали себя придворными шутами, а у меня есть придворные [половые органы]», – добавила Волочкова.

Кроме того, балерина также рассказала, что в интимной жизни ей помогает хорошая растяжка. По мнению волочковой это выглядит эротично.

«Огромные возможности в спальне открываются у пластического тела», – заключила она.

Ранее Анастасия Волочкова подробнее рассказала о своей любвиобильности.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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