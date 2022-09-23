Волочкова рассказала о предпочтениях в постели

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, каких мужчин она предпочитает в постели. Об этом сообщают «Дни.ру».
Волочкова призналась, что не любит полных мужчин.
«Не люблю мужиков с большим пузом, потому что из-за пуза член не видно. Поэтому мне нравятся стройные, подтянутые, спортивные мужчины», – рассказала балерина.
При этом сама Волочкова, по её собственным словам, от недостатка любовников не страдает.
«А то, что, что мое роскошное тело вызывает сексуальное влечение у молодых людей – это же здорово! Раньше королевы окружали себя придворными шутами, а у меня есть придворные [половые органы]», – добавила Волочкова.
Кроме того, балерина также рассказала, что в интимной жизни ей помогает хорошая растяжка. По мнению волочковой это выглядит эротично.
«Огромные возможности в спальне открываются у пластического тела», – заключила она.
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