Джиган пригрозил ножом тайному поклоннику жены

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала в соцсетях, что неизвестный поклонник постоянно присылает ей цветы. При этом, она призналась, что рэпер не имеет к этому отношения. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Я не знаю, что происходит. Это какой-то прикол. Доставили еще кучу цветов. Я подозреваю Дениса (настоящее имя Джигана, — прим.), но он говорит, что нет. Он психует и спрашивает, кто шлет цветы», — пожаловалась Самойлова.

По ее словам, она так и не смогла выяснить, кто отправитель букетов, так как в цветах нет записок. Джиган уверяет, что это не его рук дело и даже показал нож на камеру, пригрозив таинственному поклоннику жены. Сама же Самойлова попросила незнакомца перестать присылать цветы.