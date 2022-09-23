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1 час назад

Джиган пригрозил ножом тайному поклоннику жены

Елена Прошина

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала в соцсетях, что неизвестный поклонник постоянно присылает ей цветы. При этом, она призналась, что рэпер не имеет к этому отношения. Об этом сообщает «Газета.ру».

Джиган пригрозил ножом тайному поклоннику жены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не знаю, что происходит. Это какой-то прикол. Доставили еще кучу цветов. Я подозреваю Дениса (настоящее имя Джигана, — прим.), но он говорит, что нет. Он психует и спрашивает, кто шлет цветы», — пожаловалась Самойлова.

По ее словам, она так и не смогла выяснить, кто отправитель букетов, так как в цветах нет записок. Джиган уверяет, что это не его рук дело и даже показал нож на камеру, пригрозив таинственному поклоннику жены. Сама же Самойлова попросила незнакомца перестать присылать цветы.

Ранее Самойлова рассказала, как ее дети учатся в школе. По ее словам, одиннадцатилетняя Ариела хорошо учится, а вот восьмилетняя Лея - круглая отличница.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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