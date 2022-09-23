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23 минуты назад

Экс-жена Моргенштерна Дилара заявила, что восстанавливается после операции

Газета.Ru

Блогер Дилара Зинатуллина в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) показала рану на шее после операции под местным наркозом. Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) заверила, что уже идет на поправку после хирургического вмешательства.

Экс-жена Моргенштерна перенесла операцию
Фото: influesii/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)influesii/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Очень потихоньку иду на поправку. Без ресниц как будто совсем другой человек. Красненькое – это то, чем я обрабатываю ранку. Все хорошо. Я, правда, болею и жду еду», — отметила Зинатуллина.

Ранее Зинатуллина заявила, что сохранила хорошие отношения с Моргенштерном после развода.

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