Экс-жена Моргенштерна перенесла операцию

Блогер Дилара Зинатуллина в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) показала рану на шее после операции под местным наркозом. Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) заверила, что уже идет на поправку после хирургического вмешательства.
«Очень потихоньку иду на поправку. Без ресниц как будто совсем другой человек. Красненькое – это то, чем я обрабатываю ранку. Все хорошо. Я, правда, болею и жду еду», — отметила Зинатуллина.
Ранее Зинатуллина заявила, что сохранила хорошие отношения с Моргенштерном после развода.