Ольга Орлова рассказала о беременности

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала подписчикам в соцсетях, что собирается во второй раз стать мамой. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своем блоге она поделилась видеозаписью, на которой запечатлена с округлившимся животом.

«Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь», — написала под видео телеведущая.

Подписчики стали поздравлять Орлову. В числе первых в комментариях отметились коллеги ведущей по «Дому-2» — Дарья Пынзарь и Ксения Бородина.