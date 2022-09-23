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20 минут назад

Ольга Орлова рассказала о беременности

Никита Бородкин

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала подписчикам в соцсетях, что собирается во второй раз стать мамой. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своем блоге она поделилась видеозаписью, на которой запечатлена с округлившимся животом.

«Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь», — написала под видео телеведущая.

Подписчики стали поздравлять Орлову. В числе первых в комментариях отметились коллеги ведущей по «Дому-2» — Дарья Пынзарь и Ксения Бородина.

Напомним, что накануне Орлова опубликовала фото своего супруга Валерия — она очень редко публикует его снимки, поскольку мужчина не хочет становиться частью публичной жизни телеведущей. Малыш, которого ждет Ольга Орлова, станет ее вторым ребенком. У звезды есть взрослый сын от первого брака.

Шоу-бизнес,Видео,Дарья Пынзарь,Ольга Орлова,Ксения Бородина,
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