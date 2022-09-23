Член СПЧ рассказал о коррупционной схеме с участием Аллы Пугачевой

Народную артистку Аллу Пугачеву могли задействовать в коррупционной схеме, используемой чиновниками для вывода денег из бюджета, заявил в интервью «Царьграду» член СПЧ и глава Антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов. Об этом он рассказал, комментируя давний скандал с участием певицы, когда в 2019 году компания, входящая в госкорпорацию «Ростех», выделила 40 млн рублей на ее концерт. Суть схемы, по словам Кабанова, заключалась в том, что на организацию выступления выделяется заведомо завышенная сумма, а разница между сметой и реальной стоимостью издержек уходит в карман организаторам.