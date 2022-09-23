Шоу Варнавы внезапно отменили в Москве

В московском театре Crave внезапно отменили шоу Екатерины Варнавы «Абсолютно нага». Об этом сообщает Woman.ru.
По информации издания, артистка приехала в место проведения постановки за два часа до начала и даже успела переодеться. Однако в последний момент по неизвестным причинам шоу отменили. Вместо постановки Варнавы показали другое — What a Woman Want.
Также стало известно, что шоу «Абсолютна нага», которое шло в театре почти год, пропало из афиши на сентябрь и октябрь. Что произошло пока неизвестно. Сама артистка пока ничего не комментирует. Екатерина уже успела удалить свой аккаунт в соцсетях, правда, через час восстановила.
Напомним, не так давно режиссер Александр Молочников подтвердил расставание с Екатериной Варнавой. Он также подтвердил, что весной пара официально расписалась и собиралась переехать в США, где у Молочникова есть гражданство. Однако планам не суждено было сбыться - режиссер в итоге уехал один.