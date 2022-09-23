В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
8 минут назад

Масляков появится в КВН в новой роли

Никита Бородкин

Телеведущий Александр Масляков появится в жюри новой игры Высшей лиги «Клуба веселых и находчивых» (КВН), показ которой состоится на Первом канале 24 сентября. Как сообщает ТАСС информацию подтвердил его сын, телеведущий Александр Масляков-младший.

Масляков вернулся в КВН в новой роли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, Александр Васильевич будет в жюри», — рассказал он.

На официальном сайте Первого канала также появился анонс игр. В видео вместе с Масляковым показали и других членов жюри — Пелагею, Дмитрия Хрусталева и Валерия Сюткина.

В начале февраля Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он добавил, что КВН не может остаться без ведущего, а потому на эту роль станут приглашать известных квнщиков и людей, «не чужих игре и передаче».

Позднее стало известно, что к участию в новом сезоне приглашены Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.

Шоу-бизнес,Юлий Гусман,Иван Ургант,Андрей Бурковский,Дмитрий Хрусталев,Валдис Пельш,Валерий Сюткин,Дмитрий Нагиев,Александр Масляков,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители