Масляков вернулся в КВН в новой роли

Телеведущий Александр Масляков появится в жюри новой игры Высшей лиги «Клуба веселых и находчивых» (КВН), показ которой состоится на Первом канале 24 сентября. Как сообщает ТАСС информацию подтвердил его сын, телеведущий Александр Масляков-младший.

На официальном сайте Первого канала также появился анонс игр. В видео вместе с Масляковым показали и других членов жюри — Пелагею, Дмитрия Хрусталева и Валерия Сюткина .

В начале февраля Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он добавил, что КВН не может остаться без ведущего, а потому на эту роль станут приглашать известных квнщиков и людей, «не чужих игре и передаче».