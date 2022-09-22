"Ей было лет 100": Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте

Российский певец Владимир Пресняков рассказал о своём первом опыте близости, а также о половом воспитании своих детей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам певца, первый сексуальный опыт он получил ещё в возрасте 14 лет.
«Я очень рано стал мужчиной. Мой опыт был очень жутким и сложным. И, конечно, я сделаю все, чтобы наши дети правильно вели себя в этом отношении», – заявил он.
По его словам, хоть всё и начиналось хорошо, в процессе партнёрша Преснякова потеряла парик: «В первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных».
Кроме того, Пресняков рассказал о том, как проходит половое воспитание его детей. По его словам, со своим старшим сыном исполнитель изучает особенности строения мужского и женского организма, а старшему он подсказывал, как правильно вступать в интимную близость.
«Давал советы, которые помогли ему повзрослеть, стать мужчиной. Советы пригодились. Могу похвастаться этим», – заявил Пресняков.
Ранее Владимир Пресняков рассказал о том, что в детстве он некоторое время жил и учился в интернате.