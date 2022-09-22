В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
20 минут назад

"Ей было лет 100": Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте

Елена Прошина

Российский певец Владимир Пресняков рассказал о своём первом опыте близости, а также о половом воспитании своих детей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

"Ей было лет 100": Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певца, первый сексуальный опыт он получил ещё в возрасте 14 лет.

«Я очень рано стал мужчиной. Мой опыт был очень жутким и сложным. И, конечно, я сделаю все, чтобы наши дети правильно вели себя в этом отношении», – заявил он.

По его словам, хоть всё и начиналось хорошо, в процессе партнёрша Преснякова потеряла парик: «В первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных».

Кроме того, Пресняков рассказал о том, как проходит половое воспитание его детей. По его словам, со своим старшим сыном исполнитель изучает особенности строения мужского и женского организма, а старшему он подсказывал, как правильно вступать в интимную близость.

«Давал советы, которые помогли ему повзрослеть, стать мужчиной. Советы пригодились. Могу похвастаться этим», – заявил Пресняков.

Ранее Владимир Пресняков рассказал о том, что в детстве он некоторое время жил и учился в интернате.

Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители