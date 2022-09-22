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16 минут назад

В Москве опечатали бургерную Моргенштерна

Илья Родин

Представители правоохранительных органов опечатали бургерную Kaif Burger, принадлежащую рэперу Моргенштерну* (признан в России иноагентом). Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В Москве опечатали бургерную Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видео, опубликованного ведомством, полиция опечатывает дверь заведения.

Напомним, что на этой неделе бургерная была закрыта на три месяца из-за выявленных проверкой санитарно-эпидемиологических нарушений.

В постановлении Тверского суда Москвы уточнялось, что решение

может быть обжаловано в апелляционном порядке.

* Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) признан в России иноагентом.

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