В Москве опечатали бургерную Моргенштерна

Представители правоохранительных органов опечатали бургерную Kaif Burger, принадлежащую рэперу Моргенштерну* (признан в России иноагентом). Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видео, опубликованного ведомством, полиция опечатывает дверь заведения.

Напомним, что на этой неделе бургерная была закрыта на три месяца из-за выявленных проверкой санитарно-эпидемиологических нарушений.

В постановлении Тверского суда Москвы уточнялось, что решение

может быть обжаловано в апелляционном порядке.