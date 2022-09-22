В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
1 час назад

Богомолов проговорился о своем местонахождении

Никита Бородкин

Режиссер Константин Богомолов решил опровергнуть слухи об эмиграции и проболтался, где находится на самом деле. Как сообщает Teleprogramma.pro, в соцсетях он назвал утомительной чушью сообщения от «Telegram-помоек».

Богомолов проговорился о своем местонахождении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Господа новостные ассенизаторы и прочая, а также невинные души, что попадаются в Сети этих ловцов хайпа. Моя семья, мои родственники и я сам в России. Были, есть и будем. Живем и трудимся, и никак иначе», — заявил он, добавив, что в эмиграции его обвиняют раз в полгода.

Супруг Ксении Собчак также отметил, что в скором времени в Театре на Малой Бронной ожидаются новые премьеры.

Напомним, что ранее режиссер Александр Молочников заявил, что Богомолов описывал свое отношение к украинскому кризису как «зеро». При этом режиссер отметил, что не слышал от своего коллеги публичных заявлений по теме спецоперации.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Александр Молочников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители