Богомолов проговорился о своем местонахождении

«Господа новостные ассенизаторы и прочая, а также невинные души, что попадаются в Сети этих ловцов хайпа. Моя семья, мои родственники и я сам в России. Были, есть и будем. Живем и трудимся, и никак иначе», — заявил он, добавив, что в эмиграции его обвиняют раз в полгода.