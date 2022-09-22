Богомолов проговорился о своем местонахождении

Режиссер Константин Богомолов решил опровергнуть слухи об эмиграции и проболтался, где находится на самом деле. Как сообщает Teleprogramma.pro, в соцсетях он назвал утомительной чушью сообщения от «Telegram-помоек».
«Господа новостные ассенизаторы и прочая, а также невинные души, что попадаются в Сети этих ловцов хайпа. Моя семья, мои родственники и я сам в России. Были, есть и будем. Живем и трудимся, и никак иначе», — заявил он, добавив, что в эмиграции его обвиняют раз в полгода.
Супруг Ксении Собчак также отметил, что в скором времени в Театре на Малой Бронной ожидаются новые премьеры.
Напомним, что ранее режиссер Александр Молочников заявил, что Богомолов описывал свое отношение к украинскому кризису как «зеро». При этом режиссер отметил, что не слышал от своего коллеги публичных заявлений по теме спецоперации.