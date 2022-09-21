Шакира рассказала о расставании с Пике

Певица Шакира снялась для обложки американского Elle и дала журналу откровенное интервью, в котором рассказала о своих чувствах в связи с изменами мужа, футболиста Жерара Пике.

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Исполнительница призналась, что сейчас переживает «самые темные дни» в своей жизни, и написание песен оказывает на нее терапевтический эффект.

Отвечая на вопрос о расставании с мужем из-за его измены, Шакира сказала, что ей сложно говорить на эту тему — и она впервые делает это публично.

«Я хранила молчание, потому что пыталась это все пережить», — объяснила она.

Певица добавила, что ситуацию тяжело переживают и ее дети, 9-летний Милан и 7-летний Саша, в том числе, и потому, что вся семья подвергается преследованию папарацци.

«Папарацци караулят на улице 24/7, и нет места, где мы с детьми могли бы от них спрятаться, кроме моего собственного дома. Понимаете, мы не можем пойти гулять в парк, как обычная семья, или съесть мороженого, или сделать что-то еще, чтобы за нами не следовали папарацци», — пожаловалась Шакира.

Она объяснила, что старается беречь детей, но самой ей кажется, что все это — «страшный сон», а наблюдая, как СМИ «вульгаризируют и удешевляют» ее семейные отношения, которые она считала священными, певица чувствует разочарование.

Шакира также призналась, что ради мужа пожертвовала своей карьерой (в ближайшее время выйдет ее первый за пять лет альбом).

«Я вложила все, что у меня было, в эти отношения и свою семью», — сказала она.

По словам Шакиры, в 2014 году, когда ее сын Милан пошел в детский сад, она поняла, что ей придется обосноваться в Барселоне, где играл ее муж-футболист.