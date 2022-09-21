Очевидец процитировал слова Пугачевой у гроба Горбачева

Народная артистка Алла Пугачева во время прощания с первым и единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевом якобы обратилась к нему с личной репликой.
Об этом сообщает dni.ru со ссылкой на очевидцев.
Утверждается, что она что-то говорила и трясла указательным пальцем.
"Ну, что. Михаил Сергеевич, отвоевался?" — якобы сказала Пугачева, утверждает фотограф Юрий Феклистов, ссылаясь на стоявшую в это время в почетном карауле сотрудницу Горбачев-фонда.
Михаил Горбачев умер 30 августа в Москве после продолжительной болезни.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что, по его мнению, Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина внесли в российскую культуру куда больший вклад, чем певица Алла Пугачева.
18 сентября Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Она заявила, что полностью с ним солидарна.