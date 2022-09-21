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7 минут назад

Очевидец процитировал слова Пугачевой у гроба Горбачева

Газета.Ruиещё 2

Народная артистка Алла Пугачева во время прощания с первым и единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевом якобы обратилась к нему с личной репликой.

Очевидец процитировал слова Пугачевой у гроба Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает dni.ru со ссылкой на очевидцев.

Утверждается, что она что-то говорила и трясла указательным пальцем.

"Ну, что. Михаил Сергеевич, отвоевался?" — якобы сказала Пугачева, утверждает фотограф Юрий Феклистов, ссылаясь на стоявшую в это время в почетном карауле сотрудницу Горбачев-фонда.

Михаил Горбачев умер 30 августа в Москве после продолжительной болезни.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что, по его мнению, Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина внесли в российскую культуру куда больший вклад, чем певица Алла Пугачева.

18 сентября Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Она заявила, что полностью с ним солидарна.

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