В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
52 минуты назад

«Я живой»: Госпитализированный с COVID-19 Бурунов рассказал о своем состоянии

Вечерняя Москваиещё 1

Госпитализированный с коронавирусом актер Сергей Бурунов вышел с поклонниками на связь и рассказал о своем самочувствии.

Госпитализированный с COVID-19 Бурунов рассказал о своем состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я в стабильном состоянии. Ничего экстренного нет. Я живой — это самое главное, — успокоил он фанатов.

По словам актера, решение о госпитализации он принял самостоятельно из-за своей тревожности. Несмотря на неплохое самочувствие, актер решил обратиться к врачам сразу же, как узнал о том, что заразился.

Теперь Бурунову уже назначили лечение, а сам актер уверен, что скоро уже пойдет на поправку. Он также призвал всех своих подписчиков не игнорировать соответствующие меры предосторожности: носить медицинские маски и пользоваться антисептиками, передает Пятый канал.

Агент актера Анастасия Сайфулина сообщила, что Бурунова госпитализировали с коронавирусом.

16 сентября журналист Владимир Познер прокомментировал «Вечерней Москве» сообщение о том, что его якобы срочно госпитализировали в одну из клиник из-за последствий коронавируса. По его словам, он не знает, откуда пошла такая информация, ибо он не находился в больнице.

До этого сообщалось, что продюсера Бари Алибасова в очередной раз госпитализировали в одну из столичных клиник. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, 75-летнему Алибасову необходима операция на позвоночнике.

Шоу-бизнес,Владимир Политов,Сергей Бурунов,Бари Алибасов,Владимир Познер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители