Звезду «Полицейского с Рублевки» экстренно госпитализировали

Российского актера театра, кино, озвучивания и дубляжа, телеведущего Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом, передает Telegram-канал Mash. По данным издания, мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах, — говорится в сообщении.

По информации издания, Бурунов заболел 14 сентября. На следующий день у актера взяли мазок — результат оказался положительным. Несмотря на это, телеведущий остался дома. Вскоре мужчине стало хуже.

До госпитализации звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» данные компьютерной томографии показывали, что с лёгкими всё ок. Отмечается, что ЭКГ также было в норме.