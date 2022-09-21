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42 минуты назад

Звезду «Полицейского с Рублевки» экстренно госпитализировали

News.ru

Российского актера театра, кино, озвучивания и дубляжа, телеведущего Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом, передает Telegram-канал Mash. По данным издания, мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Звезду «Полицейского с Рублевки» экстренно госпитализировали
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах, — говорится в сообщении.

По информации издания, Бурунов заболел 14 сентября. На следующий день у актера взяли мазок — результат оказался положительным. Несмотря на это, телеведущий остался дома. Вскоре мужчине стало хуже.

Сергей Бурунов не хочет жениться после предательства

До госпитализации звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» данные компьютерной томографии показывали, что с лёгкими всё ок. Отмечается, что ЭКГ также было в норме.

Накануне стало известно о смерти звезды сериалов «Склифосовский», «След» и «Глухарь» Владимира Шинова. По словам коллеги актера, мужчина долго боролся с болезнью, однако не назвал, с какой именно. Шинову было 54 года.

Шоу-бизнес,Владимир Шинов,Сергей Бурунов,
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