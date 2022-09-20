Газманов появился на публике с новой возлюбленной

Певец Родион Газманов посетил премьеру фильма «Красная шапочка» в кинотеатре «Октябрь» с новой возлюбленной. При этом ее личность музыкант пока не спешит раскрывать публике. Об этом сообщает «Экспресс газета».
По данным издания, изначально Газманов появился на мероприятии и позировал журналистам в одиночестве. Но в зрительском зале сидел уже не сам — компанию ему составила миловидная девушка с длинными темными волосами. Об имеющихся между ними чувствах свидетельствовала рука певца на бедре возлюбленной.
Новый роман стал не единственным потрясениям для поклонников Газманова. Фанатов также шокировал внешний вид певца, который серьезно набрал вес.
Напомним, что Родион является сыном Олега Газманова. В 2022 году ему исполнился 41 год. При этом певец до сих пор не был женат, его романтические отношения постоянно заканчивались неудачно.