Муж Нюши прокомментировал свою измену

Супруг певицы Нюши Игорь Сивов прокомментировал измену жене после ее публичного признания. Как сообщает StarHit, он провел прямой эфир в соцсетях и ответил на вопросы подписчиков.
«Мы хотим показать, что можно не просто простить, поверить в это, а нужно посмотреть в себя, почему это произошло как у одного, так и другого в паре. Почему притянули эту ситуацию? Кто-то в паре теряет сексуальность, почему? Вопрос надо задавать себе, а не партнеру», — заявил Сивов.
При этом бизнесмен отметил, что «никто не оправдывается» и пара лишь показывает людям свои эмоции. Сивов подчеркнул, что многие люди считают, что у знаменитостей в личной жизни все хорошо, однако в действительности это не всегда так.
Игорь также добавил, что они с Нюшей понимали, какую реакцию вызовет признание в измене, однако все равно решили не скрывать случившееся. Эта проблема помогла супругам выйти в другое состояние отношений, они благодарны этому опыту.
Напомним, что Нюша и Сивов поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих общих детей: дочь Симбу-Серафиму и сына Саффрона. У бизнесмена есть еще двое детей от прошлого брака — Нюша ранее заявляла, что смогла с ними подружится.