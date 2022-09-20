Муж Нюши прокомментировал свою измену

Супруг певицы Нюши Игорь Сивов прокомментировал измену жене после ее публичного признания. Как сообщает StarHit, он провел прямой эфир в соцсетях и ответил на вопросы подписчиков.

«Мы хотим показать, что можно не просто простить, поверить в это, а нужно посмотреть в себя, почему это произошло как у одного, так и другого в паре. Почему притянули эту ситуацию? Кто-то в паре теряет сексуальность, почему? Вопрос надо задавать себе, а не партнеру», — заявил Сивов.

При этом бизнесмен отметил, что «никто не оправдывается» и пара лишь показывает людям свои эмоции. Сивов подчеркнул, что многие люди считают, что у знаменитостей в личной жизни все хорошо, однако в действительности это не всегда так.

Игорь также добавил, что они с Нюшей понимали, какую реакцию вызовет признание в измене, однако все равно решили не скрывать случившееся. Эта проблема помогла супругам выйти в другое состояние отношений, они благодарны этому опыту.