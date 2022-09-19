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8 минут назад

Модель Алана Мамаева похвасталась роскошным кольцом

Илья Родин

Модель Алана Мамаева похвасталась в социальных сетях дорогим кольцом. Стоимость украшения составляет 1,2 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Алана Мамаева похвасталась роскошным кольцом
Фото:  *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России) *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

По данным газеты, изделие не подошло девушке по размеру, оказалось слишком большим для ее тонких пальцев. Ювелир уменьшит его и завтра, 20 сентября, передаст владелице.

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Ранее сообщалось, что Алана возмущалась покупками своего бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева.

Ее гнев вызвал тот факт, что экс-супруг приобрел своей новой подруге кольцо стоимостью 12 млн рублей. При этом он подал в суд на раздел имущества и наложил арест на машины модели. Кроме того, футболист потребовал с Аланы алименты на дочь.

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,
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