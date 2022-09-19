Алана Мамаева похвасталась роскошным кольцом

Модель Алана Мамаева похвасталась в социальных сетях дорогим кольцом. Стоимость украшения составляет 1,2 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, изделие не подошло девушке по размеру, оказалось слишком большим для ее тонких пальцев. Ювелир уменьшит его и завтра, 20 сентября, передаст владелице.
Ранее сообщалось, что Алана возмущалась покупками своего бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева.
Ее гнев вызвал тот факт, что экс-супруг приобрел своей новой подруге кольцо стоимостью 12 млн рублей. При этом он подал в суд на раздел имущества и наложил арест на машины модели. Кроме того, футболист потребовал с Аланы алименты на дочь.