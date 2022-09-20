Юрий Лоза назвал «раздутым» внимание к Пугачевой

В излишнем внимании к певице Алле Пугачевой упрекнул журналистов музыкант Юрий Лоза, назвав инфоповоды СМИ раздутыми. В беседе с PROZVEZD он заявил, что не следит за жизнью Примадонны.
«Она сейчас всячески пытается раздуть интерес к себе. Но на чем держится этот интерес? На том, что она просто существует, куда-то там передвигается и что-то говорит», — сказал Лоза.
Музыкант подчеркнул, что не обращает внимания на личную жизнь Пугачевой и других звезд. Остальным, по мнению Лозы, необходимо последовать его примеру.
«Ну, уехала Пугачева из страны, а потом приехала. Ничего интересного в этом нет», — заключил он.
Ранее Лоза отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иностранным агентом.
«Обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит и признают ее иноагентом», — заявил он журналистам.