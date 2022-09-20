В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
18 минут назад

Юрий Лоза назвал «раздутым» внимание к Пугачевой

Мослентаиещё 1

В излишнем внимании к певице Алле Пугачевой упрекнул журналистов музыкант Юрий Лоза, назвав инфоповоды СМИ раздутыми. В беседе с PROZVEZD он заявил, что не следит за жизнью Примадонны.

Юрий Лоза назвал «раздутым» внимание к Пугачевой
Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.comAnton Belitsky / Globallookpress.com

«Она сейчас всячески пытается раздуть интерес к себе. Но на чем держится этот интерес? На том, что она просто существует, куда-то там передвигается и что-то говорит», — сказал Лоза.

Музыкант подчеркнул, что не обращает внимания на личную жизнь Пугачевой и других звезд. Остальным, по мнению Лозы, необходимо последовать его примеру.

«Ну, уехала Пугачева из страны, а потом приехала. Ничего интересного в этом нет», — заключил он.

Ранее Лоза отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иностранным агентом.

«Обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит и признают ее иноагентом», — заявил он журналистам.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители