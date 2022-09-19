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59 минут назад

Лепс может собираться на пенсию

Вести Подмосковья

В последнее время все активно следят за личной жизнью Григория Лепса, а не за его творчеством. У артиста давно нет новых хитов, зато есть новости о его социальном статусе. Лепс официально в разводе, а еще он приобрел статус деда. Россияне уверены, что музыканту уже пора на пенсию — нянчить внуков, рыбачить и писать мемуары.

Лепсу пора на пенсию?
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Лепс сам говорил, что собирается прекращать карьеру. Дело в том, что он уже в преклонном возрасте, соответственно, он не может активно гастролировать. Артист считает, что в ближайшее время завершит карьеру. Интернет-пользователи уверены, что это – попытка прогрева перед предстоящим концертным туром. Якобы Лепс просто пытается привлечь внимание к своей персоне.

Лепс похвастался в своих социальных сетях, что его старшая дочь родила сына. Соответственно, музыкант впервые стал дедом. Певец в полном восторге. Именно поэтому он решил поделиться своим счастьем со своими фолловерами в личном микроблоге. Лепс уже получает поздравления от своих поклонников. Россияне надеются, что он будет уделять достаточно времени новорожденному мальчику.

Интернет-пользователи всегда обращают внимание на то, как звезды общаются с детьми и внуками. К примеру, певиц Валерию и Юлию Савичеву критикуют. Валерия редко видит внучку, зато любит с ней фотографироваться для социальных сетей. А вот Савичева передала вопросы воспитания дочери своим родителям и отправила девочку жить в Португалию. Они не видятся месяцами.

Шоу-бизнес,Юлия Савичева,Григорий Лепс,
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