Лепсу пора на пенсию?

В последнее время все активно следят за личной жизнью Григория Лепса, а не за его творчеством. У артиста давно нет новых хитов, зато есть новости о его социальном статусе. Лепс официально в разводе, а еще он приобрел статус деда. Россияне уверены, что музыканту уже пора на пенсию — нянчить внуков, рыбачить и писать мемуары.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва" Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Лепс сам говорил, что собирается прекращать карьеру. Дело в том, что он уже в преклонном возрасте, соответственно, он не может активно гастролировать. Артист считает, что в ближайшее время завершит карьеру. Интернет-пользователи уверены, что это – попытка прогрева перед предстоящим концертным туром. Якобы Лепс просто пытается привлечь внимание к своей персоне.

Лепс похвастался в своих социальных сетях, что его старшая дочь родила сына. Соответственно, музыкант впервые стал дедом. Певец в полном восторге. Именно поэтому он решил поделиться своим счастьем со своими фолловерами в личном микроблоге. Лепс уже получает поздравления от своих поклонников. Россияне надеются, что он будет уделять достаточно времени новорожденному мальчику.