Тимати раскритиковал Пугачеву в комментарии к ее посту в соцсети

Рэпер Тимати раскритиковал заявление певицы Аллы Пугачевой, которая призвала включить ее в список иноагентов. Как сообщает NEWS.ru, под постом артистки он напомнил, что Примадонна вместе с другими артистами покинула Россию после начала спецоперации.
«Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!» — написал исполнитель.
Тимати также напомнил, что Пугачева имела признание среди россиян и получала государственные награды. Галкин же большую часть жизни проработал на федеральном канале, благодаря чему стал известен, подчеркнул рэпер.
Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России вместе с детьми. Юморист неоднократно критиковал российские власти. В конце лета Примадонна вернулась в Москву, тогда как ее супруг остался за границей.
Накануне Минюст России признал Галкина иноагентом. После этого Пугачева обратилась к ведомству с просьбой включить ее в список вслед за мужем. Она отметила, что солидарна со своим мужем.