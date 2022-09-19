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12 минут назад

Тимати раскритиковал заявление Пугачевой

Никита Бородкин

Рэпер Тимати раскритиковал заявление певицы Аллы Пугачевой, которая призвала включить ее в список иноагентов. Как сообщает NEWS.ru, под постом артистки он напомнил, что Примадонна вместе с другими артистами покинула Россию после начала спецоперации.

Тимати раскритиковал Пугачеву в комментарии к ее посту в соцсети
Фото: ТАССТАСС

«Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!» — написал исполнитель.

Тимати также напомнил, что Пугачева имела признание среди россиян и получала государственные награды. Галкин же большую часть жизни проработал на федеральном канале, благодаря чему стал известен, подчеркнул рэпер.

Британские СМИ оценили поступок Пугачевой

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России вместе с детьми. Юморист неоднократно критиковал российские власти. В конце лета Примадонна вернулась в Москву, тогда как ее супруг остался за границей.

Накануне Минюст России признал Галкина иноагентом. После этого Пугачева обратилась к ведомству с просьбой включить ее в список вслед за мужем. Она отметила, что солидарна со своим мужем.

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