Тимати раскритиковал Пугачеву в комментарии к ее посту в соцсети

Рэпер Тимати раскритиковал заявление певицы Аллы Пугачевой, которая призвала включить ее в список иноагентов. Как сообщает NEWS.ru, под постом артистки он напомнил, что Примадонна вместе с другими артистами покинула Россию после начала спецоперации.

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«Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!» — написал исполнитель.

Тимати также напомнил, что Пугачева имела признание среди россиян и получала государственные награды. Галкин же большую часть жизни проработал на федеральном канале, благодаря чему стал известен, подчеркнул рэпер.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России вместе с детьми. Юморист неоднократно критиковал российские власти. В конце лета Примадонна вернулась в Москву, тогда как ее супруг остался за границей.