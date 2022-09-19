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1 час назад

В Британии оценили поступок Пугачевой

Елена Прошина

Британское издание The Guardian написало о просьбе певицы Аллы Пугачевой включить ее в список иноагентов России, как и ее мужа Максима Галкина. Об этом пишет «Газета.ру».

«Певица, прославившаяся в советское время, просит, чтобы ее назвали "иностранным агентом" после того, как ее муж осудил конфликт на Украине», - написано в материале.

По мнению автора, это заявление артистки — первый случай, когда поп-звезда, икона шоу-бизнеса в России, публично раскритиковала конфликт. Издание напоминает, что ее муж, Максим Галкин еще раньше присоединился к журналистам, правозащитникам и оппонентам Кремля, за что был признан иностранным агентом.

Автор также напомнил, что за свою 55-летнюю карьеру Пугачева продала более 250 миллионов пластинок, и была чрезвычайно популярной в советское время и остается таковой сейчас. Отмечается, что певица несколько раз встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным, но никогда публично не поддерживала его. Материал иллюстрирует фотография Пугачевой с похорон первого президента СССР Михаила Горбачева.

Пугачева высказалась о признании Галкина иноагентом

Ранее Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Министерству юстиции России, с просьбой включить ее в список иностранных агентов своей «любимой страны». Певица отметила, что она солидарна со своим мужем, который является «честным и этичным человеком, истинным и неподкупным русским патриотом, который желает только процветания, мира и свободы слова на своей родине».

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