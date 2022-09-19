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1 час назад

Кейт Уинслет увезли в больницу со съемочной площадки

Super.ruиещё 3

Кейт Уинслет попала в больницу с травмой ноги на съемочной площадке в Хорватии. Сейчас 46-летняя актриса снимается там в биографическом фильме Lee о легендарной американской фотожурналистке Ли Миллер. Во время работы над одной из сцен в деревне Купари Кейт потеряла равновесие и упала.

Фотографии, полученные хорватской прессой, показывают, что звезда прибывает в больницу Дубровника в черном фургоне в сопровождении нескольких человек.

dubrovackidnevnik

Представитель звезды заявил изданию Daily Mail: «Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности, такие правила».

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