Кейт Уинслет увезли в больницу со съемочной площадки

Кейт Уинслет попала в больницу с травмой ноги на съемочной площадке в Хорватии. Сейчас 46-летняя актриса снимается там в биографическом фильме Lee о легендарной американской фотожурналистке Ли Миллер. Во время работы над одной из сцен в деревне Купари Кейт потеряла равновесие и упала.