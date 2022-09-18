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2 часа назад

Выступление Стаса Михайлова на корпоративе в Рубцовске вызвало скандал

Ирина Лебедева

Стас Михайлов был приглашен выступить на корпоративном празднике одного из предприятий города Рубцовска. Рядовое мероприятие, однако, вызвало большой шум в местных ветках социальных сетей.

Выступление Стаса Михайлова на корпоративе в Рубцовске вызвало скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, публику неприятно удивило то, что, что певца подвезли к сцене прямо по беговой дорожке стадиона, хотя есть другой вьезд. А по дорожке обычным гражданам не разрешают даже ходить без спортивной обуви, чтобы не повредить ее покрытие. Об этом рассказывает ren.tv.

Кроме того, многие зрители сочли, что сейчас не время тратить большие деньги на развлечения – по слухам, гонорар певца составил 25 миллионов рублей. Впрочем, здесь мнения пользователей ВКонтакте разделились. Многие резонно утверждают, что предприятие вправе само распоряжаться, как тратить заработанные деньги.

Ранее сообщалось, что россияне скупают постельное белье с изображением Стаса Михайлова.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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