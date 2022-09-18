Борисова  уехала из психлечебницы, чтобы попасть на светское мероприятие

Дана Борисова не скрывает, что страдает психическими заболеваниями – биполярным расстройством и маниакально-депрессивным синдромом. Телеведущая периодически проходит лечение в специализированной клинике, однако, как стало известно 5 Каналу, периодически нарушает больничный режим.

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Так, она покидает больницу, чтобы принимать участие в важных для нее мероприятиях и видеть дочь.

Дочь же считает, что правильнее было бы отлежать положенный срок и только потом вернуться домой. Девочка говорит, что скучает по матери, но в данной ситуации важнее соблюсти рекомендации врачей.

Сама Дана же ничего особенного в своих отлучках не видит, поскольку, по ее словам, никаких опасных зависимостей у нее нет.