Лепс признался, что перешел в новый статус

Григорий Лепс стал дедушкой. Об этом певец сообщил подписчикам в своем микроблоге.

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Ранее о том, что его старшая дочь Инга от первого брака ждет ребенка, Лепс рассказывал журналистам СтарХита перед своим юбилейным концертом. Он признался, что в сентябре ожидается пополнение в семействе.

И вот малыш появился на свет. Лепс принимает поздравления с новым статусом.

«Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо!», - объявил певец.