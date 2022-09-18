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50 минут назад

Лепс признался, что перешел в новый статус

Ирина Лебедева

Григорий Лепс стал дедушкой. Об этом певец сообщил подписчикам в своем микроблоге.

Лепс признался, что перешел в новый статус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о том, что его старшая дочь Инга от первого брака ждет ребенка, Лепс рассказывал журналистам СтарХита перед своим юбилейным концертом. Он признался, что в сентябре ожидается пополнение в семействе.

И вот малыш появился на свет. Лепс принимает поздравления с новым статусом.

«Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо!», - объявил певец.

В апреле 37-летняя Инга вышла замуж. Ее избранником стал актер и режиссер Михаил Плутахин, который младше супруги на пять лет.

Шоу-бизнес,Михаил Плутахин,Григорий Лепс,
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