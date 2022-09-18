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2 часа назад

Боня сообщила, кто оплатил ее поход в Гималаи

Ирина Лебедева

Виктория Боня несколько месяцев готовилась совершить восхождение на гималайскую вершину Манаслу. Подготовка, по ее словам, была серьезная.

Боня сообщила, кто оплатил ее поход в Гималаи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Светская львица проверяла здоровье, посещала специальные тренинги. Приобрела необходимое снаряжение и специальную одежду и обувь. Сопровождает ее профессиональный инструктор. Недешево обошелся и трансфер на место. В целом, речь идет о десятках тысяч евро, - информируют dni.ru.

Сегодня Виктория сообщила, что все траты взял на себя ее друг – весьма состоятельный мужчина. Она поблагодарила его в микроблоге за осуществление мечты, и подчеркнула, что ее любимый человек сам предложил оплатить все расходы.

О том, что у нее появился близкий друг, Боня писала в социальных сетях еще летом. Однако личность мужчины она до сих пор держит в секрете.

В настоящее время телеведущая находится в базовом лагере, через несколько дней выдвинется дальше. Ее целью стала вершина горы, высота которой восемь тысяч метров.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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