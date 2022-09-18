Боня сообщила, кто оплатил ее поход в Гималаи

Виктория Боня несколько месяцев готовилась совершить восхождение на гималайскую вершину Манаслу. Подготовка, по ее словам, была серьезная.

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Светская львица проверяла здоровье, посещала специальные тренинги. Приобрела необходимое снаряжение и специальную одежду и обувь. Сопровождает ее профессиональный инструктор. Недешево обошелся и трансфер на место. В целом, речь идет о десятках тысяч евро, - информируют dni.ru.

Сегодня Виктория сообщила, что все траты взял на себя ее друг – весьма состоятельный мужчина. Она поблагодарила его в микроблоге за осуществление мечты, и подчеркнула, что ее любимый человек сам предложил оплатить все расходы.

О том, что у нее появился близкий друг, Боня писала в социальных сетях еще летом. Однако личность мужчины она до сих пор держит в секрете.