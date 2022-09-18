Пугачева высказалась о признании Галкина иноагентом

В российских СМИ и социальных сетях распространяется новость о том, что Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*. В частности, об этом пишет lenta.ru.

Текст с подобной просьбой был опубликован в микроблоге певицы. Там говорится, что Примадонна разделяет взгляды своего мужа. И что она считает Максима Галкина настоящим патриотом России, порядочным, искренним и честным человеком.

Минюст России признал Максима Галкина физлицом-иноагентом 16 сентября. На следующий день Галкин отреагировал на включение его Минюстом в список иноагентов. Юморист выложил в интернет видеоролик, в котором рассказал, что политической деятельностью не занимается, а занимается совсем другим – выступает с политической сатирой и юмористическими скетчами уже 28 лет.

Галкин удивлен тем, что Минюст считает, что он получает финансирование с Украины. Юморист заявил, что последние доходы из этой страны от получал десять лет назад, выступая там с концертами. А также что он не намерен отказываться от свободы слова, закрепленной в Конституции и от своего права на труд.