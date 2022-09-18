В семье Васильевой ожидается важное событие

Татьяна Васильева – заботливая мама и бабушка. 75-летняя актриса до сих пор помогает финансово своим наследникам. А поскольку у ее сына Филиппа трое детей от двух жен, средств требуется немало.
В СМИ часто обсуждают заявления заслуженной актрисы, которая недовольна размером своей пенсии, а также слухи о том, что звезда не упускает возможности подработать, - пишут 7days.ru.
Старших внуков от первого брака Филиппа Ивана и Григория, которые сейчас живут в Германии, любящая бабушка обеспечила квартирами в столице. Во втором браке подрастает внучка Мирра. И скоро появится на свет еще один малыш – об этом написала в соцсетях невестка Васильевой, Мария Болонкина.
Поклонники радуются за актрису, однако предполагают, что звездной бабушке придется непросто с появлением еще одного члена семейства.
Татьяна Васильева давно является пенсионеркой, хотя продолжает активно работать. Актриса уверяет, что получает всего 60 тысяч рублей, а это далеко от «золотых гор».У Васильевой 30 тысяч рублей от государства и столько же в качестве московской надбавки за звание (Татьяна Григорьевна является народной артисткой РФ с 1992 года).