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41 минуту назад

В семье Васильевой ожидается важное событие

Ирина Лебедева

Татьяна Васильева – заботливая мама и бабушка. 75-летняя актриса до сих пор помогает финансово своим наследникам. А поскольку у ее сына Филиппа трое детей от двух жен, средств требуется немало.

В семье Васильевой ожидается важное событие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СМИ часто обсуждают заявления заслуженной актрисы, которая недовольна размером своей пенсии, а также слухи о том, что звезда не упускает возможности подработать, - пишут 7days.ru.

Старших внуков от первого брака Филиппа Ивана и Григория, которые сейчас живут в Германии, любящая бабушка обеспечила квартирами в столице. Во втором браке подрастает внучка Мирра. И скоро появится на свет еще один малыш – об этом написала в соцсетях невестка Васильевой, Мария Болонкина.

Поклонники радуются за актрису, однако предполагают, что звездной бабушке придется непросто с появлением еще одного члена семейства.

Татьяна Васильева давно является пенсионеркой, хотя продолжает активно работать. Актриса уверяет, что получает всего 60 тысяч рублей, а это далеко от «золотых гор».У Васильевой 30 тысяч рублей от государства и столько же в качестве московской надбавки за звание (Татьяна Григорьевна является народной артисткой РФ с 1992 года).

Шоу-бизнес,Мария Болонкина,Татьяна Васильева,
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